الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة

الوكيل الإخباري- زارت سمو الأميرة دينا مرعد اليوم الاثنين، مستشفى الجامعة الأردنية، للاطلاع على أوضاع أطفال قطاع غزة الذين يتلقون العلاج ضمن المبادرة الملكية السامية لإخلاء ومعالجة (2000) طفل من مرضى ومصابي القطاع.

وبحسب بيان لمستشفى الجامعة، استمعت سموها خلال الزيارة إلى شرح مفصل قدمه الفريق الطبي حول الحالات الصحية للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، واطلعت على مستوى الرعاية الطبية والتمريضية المقدمة لهم، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة والمهنية العالية التي يبذلها الكادر الطبي، وحرصه على تقديم أفضل سبل الرعاية وتخفيف معاناة الأطفال وأسرهم.



وقالت سموها، إن المبادرة الملكية السامية تؤكد اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الطبية والوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة كما تعكس حرص الأردن على توفير الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال الأكثر حاجة.



من جهته، أشار مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية بالإنابة الدكتور سامي أبو حلاوة، إلى أن المستشفى يواصل دوره الإنساني والطبي في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة ضمن الحملات الطبية المتخصصة التي تشمل مختلف التخصصات، لافتا إلى تسخير جميع الإمكانيات الطبية والتقنية، وبالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات والهيئات الخيرية، لضمان أعلى مستويات الرعاية والمتابعة حتى إتمام العلاج وعودة الأطفال إلى القطاع بأمان.



ورافق سمو الأميرة خلال الزيارة المنسق الطبي لإخلاء أطفال غزة ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين، الذي أشاد بحسن التنسيق وسلاسة الإجراءات الطبية، مؤكدا أهمية التكامل بين الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية بكفاءة عالية ومتابعة مراحل العلاج بدقة.



ويبلغ عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفى (11) طفلا ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وتتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وسنتين، ويعانون من أمراض قلب معقدة وتشوهات خلقية. ومن المقرر إجراء ثلاث عمليات جراحية متخصصة لهم مطلع العام المقبل، على أن يتم بعد استكمال العلاج تنسيق عودتهم إلى قطاع غزة، مع ضمان استمرارية المتابعة الصحية وسلامتهم.