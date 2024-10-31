 
الخميس 2024-10-31 10:36 م
 

الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة

جانب من افتتاح معرض "أصوات المرجان"
جانب من افتتاح معرض "أصوات المرجان"
الخميس، 31-10-2024 09:19 م
الوكيل الإخباري-   افتتحت سمو الأميرة رجوة بنت علي، معرض "أصوات المرجان" في موسمه الأول، وذلك في قلعة العقبة، الذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة من 1 تشرين الثاني- 12 كانون الأول 2024.اضافة اعلان


وفي كلمته بحفل الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، أهمية المعرض ومكان إقامته في قلعة العقبة التاريخية، مشيرا إلى استعداد السلطة لتوفير كل الإمكانات اللازمة التي تنشط الحراك الثقافي والفني.

وأشاد الحاج حسن بجهود المتحف الوطني للفنون الجميلة ودورهما في تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية واستقطاب الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتعكس رسوماتهم الصورة الجميلة عن خليج العقبة الذي يمتاز بأجمل الشعب المرجانية على المستوى العالمي، بما يسهم في جذب السياحة الخارجية والمحلية على حد سواء.

بدوره، قال مدير عام المتحف الوطني خالد خريس: "إن تجربة أصوات المرجان في نسختها الأولى تؤسس لمشروع طموح مستدام، يلعب فيه الفن دوراً مهماً في التعريف بالبيئة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، وجعلها مصدراً مهماً من مصادر الإلهام والإبداع، وحافزاً للمجتمعات الإنسانية أينما وجدت للحفاظ على ما تمتلكه مادياً ومعنوياً".

وأضاف أن المعرض سيبدأ بورش العمل والمحاضرات والندوات، التي تؤكد على أهمية الفن ودوره الفعّال في هذا المجال".

وأشارت السفيرة السويسرية في الأردن إميليا جورجييفا إلى أن المعرض يأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها سفارة سويسرا في الأردن، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
 
gnews

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