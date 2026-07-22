الأميرة رحمة تضع حجر الأساس لمشروع تطويري في كلية الأميرة رحمة الجامعية بـ"البلقاء التطبيقية"

الوكيل الإخباري - زارت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، اليوم الأربعاء، جامعة البلقاء التطبيقية، للاطلاع على برامج كلية الأميرة رحمة الجامعية.

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وكان في استقبال سموها رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، ونواب الرئيس، ومحافظ البلقاء الدكتور فيصل المساعيد، ورئيس مجلس المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والمسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والمجتمعية.



وأكد العجلوني أن زيارة سمو الأميرة تجسد الدعم والاهتمام المتواصل بمسيرة التعليم العالي في الأردن، وتعكس حرص سموها على متابعة تطوير مؤسسات التعليم الجامعي والارتقاء ببرامجها بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.



وأشار إلى أن كلية الأميرة رحمة الجامعية تُعد من الكليات النوعية في الجامعة، لما تضطلع به من دور في إعداد الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية، مبينًا أن الكلية شهدت توسعًا في برامجها الأكاديمية لتشمل برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم المتوسط في عدد من التخصصات.



واستمعت سموها إلى عرض حول نشأة الكلية وتطورها وبرامجها الأكاديمية، حيث تأسست عام 1965 باسم معهد الخدمة الاجتماعية الأردني بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأمم المتحدة، وانضمت إلى جامعة البلقاء التطبيقية عام 1997 لتصبح إحدى كلياتها.



كما اطلعت سمو الأميرة على مشروع تطوير مبنى القاعات التدريسية والمختبرات العلمية في الكلية، والذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية حديثة تضم قاعات تدريسية ومختبرات ومرافق أكاديمية وخدمية متطورة.



واستعرض العجلوني مراحل تنفيذ المشروع، موضحًا أن المشروع ينفذ على ثلاث مراحل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمباني الجديدة نحو 8 آلاف متر مربع، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لتنفيذ المراحل الثلاث نحو 5.080 مليون دينار.



وأوضح أن المرحلة الأولى (قيد التنفيذ حاليا) تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4 آلاف متر مربع، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، ويضم 15 قاعة تدريسية، و7 مختبرات حاسوب، وكافتيريا، بالإضافة إلى مرافق للطلبة، وقاعة متعددة الأغراض، وتبلغ كلفة تنفيذ أعمال هذه المرحلة نحو 2 مليون و461 ألف دينار.



وأضاف أن المرحلة الثانية تبلغ مساحتها الإجمالية 1710 أمتار مربعة، ويتكون مبناها من أربعة طوابق، وتشمل إنشاء المبنى الإداري والمسرح، بتكلفة تنفيذ تبلغ نحو مليون و26 ألف دينار.



وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تبلغ مساحتها الإجمالية 2655 مترا مربعا، ويتكون مبناها من أربعة طوابق، وتشمل إنشاء المختبرات العلمية، بكلفة تنفيذ تبلغ نحو مليون و593 ألف دينار.



وبين العجلوني أن المشروع بمراحله الثلاث يشتمل على قاعات تدريسية، ومختبرات حاسوب، ومختبرات علمية، ومكاتب إدارية، ومسرح، وقاعة متعددة الأغراض، إضافة إلى مرافق وخدمات مساندة للطلبة، بما يسهم في تعزيز البيئة التعليمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.