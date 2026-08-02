الأميرة زينا الفيصل ترعى احتفال مجموعة الراية الإعلامية بالذكرى العاشرة لانطلاقتها

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة زينا الفيصل، الرئيسة الفخرية لمجموعة الراية الإعلامية، اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته المجموعة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقتها.

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هذا ورحبت سمو الأميرة زينا الفيصل بالحضور وشكرت وجود وسائل الإعلام الأردنية المختلفة، مؤكدة أن العلاقة بين مجموعة الراية والإعلام الأردني هي علاقة تكاملية مبنية على حب الوطن والإخلاص له.



وأعربت سموها عن فخرها بمسيرة المجموعة وما حققته على مدى عشرة أعوام تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكدة تمسك الراية الإعلامية بقيم ومبادئ الإعلام المهني الصادق التي تمثل قيم الأردن.



وحضر الاحتفال عدد من مديري مؤسسات الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، وإعلاميين.



‎وتضم مجموعة الراية الإعلامية كلا من “راديو هلا”، و”هلا أخبار”، و”جيش FM”، وإذاعة “Bliss 104.3″، وتواصل منذ انطلاقتها مسيرتها الإعلامية في تقديم محتوى مهني ووطني، وتعزيز التواصل مع الجمهور، ومواكبة القضايا الوطنية والمجتمعية.



‎ويحمل اسم المجموعة دلالات وطنية مستمدة من الراية الهاشمية التي سلمها جلالة الملك عبدالله الثاني للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية انطلاق الثورة العربية الكبرى، تأكيدا على ارتباط المجموعة بالقيم الوطنية والإرث الهاشمي.



‎من جهته، أعرب مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، عن اعتزازه بالشراكة الإعلامية التي تجمع المؤسسة مع مجموعة الراية وإذاعة “جيش FM”، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وفاعلين في مسيرة المؤسسة.



‎وأشاد الرقاد بما حققته المجموعة من حضور وإنجازات إعلامية، وبالدور الذي تضطلع به إذاعة “جيش FM” في متابعة قضايا المتقاعدين العسكريين، ونقل صوتهم، وتسليط الضوء على احتياجاتهم وإنجازاتهم، إلى جانب مواكبة أخبار المؤسسة ونشاطاتها.



‎وأكد أن هذه الشراكة لم تقتصر على التغطية الإعلامية، وإنما شكلت نموذجا للتعاون الوطني المسؤول القائم على المهنية والثقة والتواصل المستمر، وأسهمت في إيصال رسالة المؤسسة وخدماتها إلى جمهورها، وتعزيز حضور قضايا المتقاعدين في المشهد الإعلامي الوطني.



‎بدوره، أكد مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، أن مجموعة الراية الإعلامية رسخت مكانتها كإحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية الموثوقة، مشيرا إلى أنها أصبحت مرجعا للجمهور الأردني في الحصول على المعلومة الدقيقة، بفضل التزامها بالمعايير المهنية وقدرتها على مواكبة التطورات الإعلامية، لا سيما في الفضاء الرقمي.



‎وقال المومني إن جوهر الإعلام لم يتغير عبر التاريخ، إذ يقوم على نقل الحقيقة وإيصال الرسالة، فيما شهدت أدواته تحولا كبيرا من الوسائل التقليدية إلى الفضاء الرقمي، مؤكدا أن القيم الأساسية للإعلام، وفي مقدمتها المهنية والمصداقية، تبقى الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي مؤسسة إعلامية.









