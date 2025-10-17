الأميرة سارة تترأس البعثة الأردنية المغادرة للبحرين للمشاركة في "آسيوية الشباب"

وضمت البعثة الأردنية عدداً من أعضاء الوفد الإداري والطبي، إلى جانب منتخبي الكرة الطائرة للشابات وكرة اليد للشباب واللذين سيفتتحان المشاركة الأردنية في الدورة.
وسيُشارك الأردن في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025) بوفد يتكون من 120 لاعباً ولاعبة، يُمثلون رياضات: كرة اليد والكرة الطائرة والفنون القتالية المختلطة والتايكواندو وكرة السلة والمواي تاي والجولف والملاكمة، ألعاب القوى والترايثلون والدراجات والرياضات الإلكترونية والسباحة والمصارعة والجودو والجوجيتسو والفروسية والهجن والكوراش.
وسيلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات في أولى مبارياته بالدورة الآسيوية مع منتخب هونغ كونغ يوم الأحد المقبل عند الساعة 11:30 صباحاً ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخب الصين.
فيما سيفتتح المنتخب الوطني لكرة اليد مشاركته يوم الإثنين بلقاء المنتخب السعودي عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات البحرين والمالديف وهونغ كونغ.
وسيتم الإعلان عن انطلاق الدورة بشكلٍ رسمي من خلال حفل الافتتاح الذي سيُقام يوم الأربعاء المقبل حيث من المنتظر أن تشهد الدورة مشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي من 45 لجنة أولمبية وطنية.
يُذكر، أن الأردن يمتلك ثلاث ميداليات في النسختين السابقتين من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، تحققت من خلال لاعب المنتخب الوطني للسكواش محمد السراج، ولاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو أنس العوراني ورانيا الفواعرة.
