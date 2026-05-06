الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة

الوكيل الإخباري- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وذلك خلال زيارة رسمية إلى الجامعة، في إطار حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين الأكاديمية والعسكرية.

وأكدت سموها خلال اللقاء أهمية الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد معرفي متين، مشيدةً سموها بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مواكبة التطورات التكنولوجية وفق أحدث المعايير العالمية.