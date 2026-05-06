الأربعاء 2026-05-06 08:35 م

الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة

الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
 
الأربعاء، 06-05-2026 08:19 م

الوكيل الإخباري-   التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وذلك خلال زيارة رسمية إلى الجامعة، في إطار حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين الأكاديمية والعسكرية.

اضافة اعلان


وأكدت سموها خلال اللقاء أهمية الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد معرفي متين، مشيدةً سموها بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مواكبة التطورات التكنولوجية وفق أحدث المعايير العالمية.


من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي أن هذه الزيارة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث التحول البنيوي في القوات المسلحة، من خلال التوسع في الشراكات الاستراتيجية التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الطائرات المسيّرة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والباحثين المتخصصين في هذه المجالات، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات التقنية اللازمة لدعم منظومة التحديث والتطوير في القوات المسلحة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

أخبار محلية الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي رويترز: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية "أبو الزيغان" بـ37 مليون دولار

العاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تقرر السير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتِّشي العمل لسنة 2026

شاحنات

أخبار محلية إقرار إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

عربي ودولي فرنسا: حاملة الطائرات "شارل ديغول" تتجه إلى البحر الأحمر وخليج عدن

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، وذلك وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وه

أسواق ومال النفط يهوي إلى أكثر من 9%



 
 






الأكثر مشاهدة

 