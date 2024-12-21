الأميرة سمية تبحث تعزيز التعاون بين العلمية الملكية ومنظمة التعاون الرقمي لدعم التحول الرقمي بالأردن

وناقش الجانبان خلال اللقاء توطيد التعاون المستقبلي بين المنظمة والجمعية، من خلال تطوير مشاريع وبرامج تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وأكدت سمو الأميرة سمية أهمية التعاون مع منظمة التعاون الرقمي نظراً لدورها الريادي في تعزيز التكامل الرقمي بين الدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي العالمي.
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