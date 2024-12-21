 
السبت 2024-12-21 04:52 م
 

الأميرة سمية تبحث تعزيز التعاون بين العلمية الملكية ومنظمة التعاون الرقمي لدعم التحول الرقمي بالأردن

الأميرة سمية أهمية التعاون مع منظمة التعاون الرقمي
الأميرة سمية تؤكد أهمية التعاون مع منظمة التعاون الرقمي
السبت، 21-12-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري-   بحثت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لدى لقائها الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) ديمة اليحيى والوفد المرافق، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الجمعية من مساعدة المؤسسات الأردنية لتعزيز التحول الرقمي.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء توطيد التعاون المستقبلي بين المنظمة والجمعية، من خلال تطوير مشاريع وبرامج تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.


وأكدت سمو الأميرة سمية أهمية التعاون مع منظمة التعاون الرقمي نظراً لدورها الريادي في تعزيز التكامل الرقمي بين الدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي العالمي.

 
gnews

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