الأميرة سمية تبحث تعزيز التعاون بين العلمية الملكية ومنظمة التعاون الرقمي لدعم التحول الرقمي بالأردن

الوكيل الإخباري- بحثت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لدى لقائها الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) ديمة اليحيى والوفد المرافق، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الجمعية من مساعدة المؤسسات الأردنية لتعزيز التحول الرقمي.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء توطيد التعاون المستقبلي بين المنظمة والجمعية، من خلال تطوير مشاريع وبرامج تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.