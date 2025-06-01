الأميرة سمية ترعى حفل تخريج مدرسة البكالوريا - عمان

الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء مدرسة البكالوريا – عمان، حفل تخريج الفوج الحادي والأربعين من طلبة المدرسة.

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وألقت سمو الأميرة سمية، خلال الحفل، كلمة هنأت فيها الخريجين وذويهم، مبينة أن المدرسة بتخريج هذا الفوج تقدم للمملكة كوكبة من فرسان المستقبل، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال 79 وعيد الجلوس الملكي والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي.