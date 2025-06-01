الأميرة سمية ترعى حفل تخريج مدرسة البكالوريا - عمان

وألقت سمو الأميرة سمية، خلال الحفل، كلمة هنأت فيها الخريجين وذويهم، مبينة أن المدرسة بتخريج هذا الفوج تقدم للمملكة كوكبة من فرسان المستقبل، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال 79 وعيد الجلوس الملكي والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي.
ودعت سموها الطلبة الخريجين إلى الحفاظ على تراث الأردن وإرثه وقيمه وتقاليده، ليشقوا طريقهم بنجاح ليكونوا سفراء الوطن وقدوة في النزاهة والالتزام.
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