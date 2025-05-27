الأميرة عائشة بنت الحسين ترعى احتفال مديرية شؤون المرأة العسكرية

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، أمس الاثنين، احتفال مديرية شؤون المرأة العسكرية بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها خلال حفل أقيم في مركز تدريب المرأة العسكرية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وأعربت مديرة شؤون المرأة العسكرية في كلمة لها عن اعتزازها بما حققته المرأة في صفوف القوات المسلحة من إنجازات نوعية في مختلف الصنوف العملياتية والتدريبية واللوجستية، مؤكدة أن هذا الاحتفال يشكل محطة وفاء وتكريم لمسيرة ثلاثة عقود من العمل المخلص والعطاء الوطني.



من جهته، أوضح ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات، أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الأردن في تمكين المرأة داخل القوات المسلحة الأردنية بما في ذلك العمليات الخاصة، مؤكدا أن مرتبات القوات المسلحة لم يكتفوا بقبول وجود المرأة إلى جانبهم بل كانوا داعمين لمشاركتها.



وأشار الى الالتزام بمواصلة الشراكة من خلال دعم الدول المانحة التي كان لها الدور المحوري في هذا التقدم.



وشهد الحفل فقرات متنوعة عكست روح الانضباط والتميز والاحترافية منها عروض المشاة الصامتة التي جسدت الدقة والمهارة وفقرة فلكلورية مميزة ومسابقات فك وتركيب الأسلحة وشد الحبل وعرضا لمهارات اللياقة البدنية.



كما نفذ كل من لواء التدخل السريع ولواء الملك حسين بن علي استعراضا عسكريا جسد أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وقدمت قيادة الشرطة العسكرية الملكية عرضا عمليا عكس مهارات أفرادها وقدراتهم الميدانية في المواقف الطارئة، إضافة إلى مشاركة مديرية سلاح الهندسة الملكي بعرض لفقرة "الروبوت" أبرزت التقدم في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المهام والواجبات العسكرية.



واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي لطالبات مدرسة الحسين الثانوية للبنات وعرض موسيقي قدمته موسيقات القوات المسلحة الأردنية.



وعلى هامش الحفل، حلقت مروحية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني فوق موقع الاحتفال وهي تحمل العلم الأردني في إشارة إلى استمرار احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.



وحيت سمو الأميرة عائشة بنت الحسين طاقم الطائرة في مشهد يعكس الاعتزاز والفخر بالوطن وتضحيات شعبه وقيادته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية.



وفي نهاية الحفل، كرمت مديرة شؤون المرأة العسكرية سمو الأميرة تقديرا لعطائها الريادي ودورها المحوري في دعم وتمكين المرأة في القوات المسلحة الأردنية.