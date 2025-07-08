الأميرة عالية تزور الإدارة الملكية لحماية البيئة

الوكيل الإخباري- زارت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم الثلاثاء، الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام، واطلعت على عملها في مجال حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

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وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الإدارة، مثمنة ما حققته من إنجازات في مجال إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية، إلى جانب دورها التوعوي والتثقيفي في تعزيز الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء وعي وطني مستدام تجاه قضايا البيئة.