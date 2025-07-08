الثلاثاء 2025-07-08 06:07 م
 

الأميرة عالية تزور الإدارة الملكية لحماية البيئة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 08-07-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-   زارت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم الثلاثاء، الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام، واطلعت على عملها في مجال حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

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وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الإدارة، مثمنة ما حققته من إنجازات في مجال إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية، إلى جانب دورها التوعوي والتثقيفي في تعزيز الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء وعي وطني مستدام تجاه قضايا البيئة.


وأشار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة إلى دور الإدارة في حماية الأمن البيئي، لافتا إلى الدعم اللوجستي والعملياتي الذي تحظى به ويمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وتقديم العون لجميع الجهات المعنية، ومنع التعدي على البيئة والمحافظة على استدامتها.

 
 
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