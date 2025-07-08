الأميرة عالية تزور الإدارة الملكية لحماية البيئة

وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الإدارة، مثمنة ما حققته من إنجازات في مجال إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية، إلى جانب دورها التوعوي والتثقيفي في تعزيز الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء وعي وطني مستدام تجاه قضايا البيئة.
وأشار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة إلى دور الإدارة في حماية الأمن البيئي، لافتا إلى الدعم اللوجستي والعملياتي الذي تحظى به ويمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وتقديم العون لجميع الجهات المعنية، ومنع التعدي على البيئة والمحافظة على استدامتها.
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