الأميرة عالية خلال لقائها مدير الأمن العام: حماية البيئة والحياة البرية مسؤولية وطنية

زارت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، الأربعاء، مديرية الأمن العام، والتقت مديرها اللواء عبيد الله المعايطة. وبحث اللقاء جهود المديرية في مختلف مجالات العمل والاختصاص، لا سيما الدور الذي تضطلع به الإدار
الأميرة عالية خلال لقائها مدير الأمن العام: حماية البيئة والحياة البرية مسؤولية وطنية
 
الأربعاء، 29-04-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري-   زارت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، الأربعاء، مديرية الأمن العام، والتقت مديرها اللواء عبيد الله المعايطة

وبحث اللقاء جهود المديرية في مختلف مجالات العمل والاختصاص، لا سيما الدور الذي تضطلع به الإدارة الملكية لحماية البيئة في حماية البيئة والطبيعة وتعزيز استدامتها.


وأشادت سمو الأميرة بالجهود النوعية التي تبذلها المديرية من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة في الرقابة البيئية وحماية الحياة البرية، لا سيما حماية الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، ومكافحة الصيد الجائر والاعتداءات البيئية، إلى جانب دورها في نشر الثقافة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

 
 


