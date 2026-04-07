الأربعاء 2026-04-08 11:01 م

الأميرة غيداء تزور مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير

الثلاثاء، 07-04-2026 04:48 م

الوكيل الإخباري-   زارت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، والذي يدار بالشراكة مع المركز، بهدف متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز خدمات علاج مرضى السرطان في المملكة.

اضافة اعلان


واطلعت سموها على سير العمل في المركز والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى في مختلف أقسام المركز، الذي يعد نموذجا للشراكة الوطنية بين وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان والقطاع الخاص.


وكان في استقبال سمو الأميرة وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، ومدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، كما رافقها في الزيارة الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان، والدكتور منذر الحوارات، مدير مركز سميح دروزة للأورام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة