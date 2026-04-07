الأميرة غيداء تزور مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير

الوكيل الإخباري- زارت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، والذي يدار بالشراكة مع المركز، بهدف متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز خدمات علاج مرضى السرطان في المملكة.

اضافة اعلان



واطلعت سموها على سير العمل في المركز والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى في مختلف أقسام المركز، الذي يعد نموذجا للشراكة الوطنية بين وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان والقطاع الخاص.