الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- افتتحت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان، بعد نقله إلى موقعه الجديد في شارع الأميرة بسمة بعمان، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الكشف المبكر والوقاية والتشخيص، وتعزيز فرص اكتشاف السرطان في مراحله الأولى.

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وحسب بيان للمؤسسة، يهدف المركز الجديد إلى توفير خدمات متكاملة للكشف المبكر والوقاية والتشخيص في مكان واحد، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.



وأكدت الأميرة غيداء، أهمية هذه الخطوة كإنجاز جديد لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لافتة إلى أن المركز سيشكل إضافة نوعية ستساهم في ترسيخ جهود مكافحة السرطان في الأردن.



ويقدم المركز خدمات الكشف المبكر والتشخيص لعدد من أنواع السرطان، تشمل الكشف عن سرطان الثدي من خلال تصوير الماموجرام، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والفحص السريري للثدي، إضافة إلى تشخيص سرطان الثدي من خلال الخزعة الموجهة بالألتراساوند، والكشف عن سرطان عنق الرحم من خلال فحص (Pap Smear).