الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان

وحسب بيان للمؤسسة، يهدف المركز الجديد إلى توفير خدمات متكاملة للكشف المبكر والوقاية والتشخيص في مكان واحد، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.
وأكدت الأميرة غيداء، أهمية هذه الخطوة كإنجاز جديد لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لافتة إلى أن المركز سيشكل إضافة نوعية ستساهم في ترسيخ جهود مكافحة السرطان في الأردن.
ويقدم المركز خدمات الكشف المبكر والتشخيص لعدد من أنواع السرطان، تشمل الكشف عن سرطان الثدي من خلال تصوير الماموجرام، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والفحص السريري للثدي، إضافة إلى تشخيص سرطان الثدي من خلال الخزعة الموجهة بالألتراساوند، والكشف عن سرطان عنق الرحم من خلال فحص (Pap Smear).
كما تشمل خدمات المركز الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة، وفحوصات الدم، وخدمات الإقلاع عن التدخين، إلى جانب برامج التثقيف والتوعية الصحية العامة، بما يعكس نهجا شاملا في الوقاية والكشف المبكر ودعم صحة المجتمع.
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