الأميرة غيداء تلقي كلمة في مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس في أثينا

وأكدت سموها أهمية الشراكات في تضييق الفجوة للوصول إلى علاج السرطان وتعزيز العدالة الصحية للمرضى، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية، مسلطة الضوء على تجربة الأردن في تعزيز الوصول إلى علاج السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان.
ولفتت سمو الأميرة إلى أن مكان ولادة المريض أو ظروفه الاجتماعية والاقتصادية يجب ألا تحدّد فرص نجاته أو حصوله على العلاج المتقدم، مستعرضة الجهود التي يقودها مركز الحسين للسرطان لتوفير أحدث بروتوكولات العلاج لجميع المرضى من الفئات المحتاجة واللاجئين، إلى جانب الحرص على دمج الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الشاملة.
كما أكدت سموها أهمية الشراكات الدولية في دعم استدامة خدمات علاج السرطان ورفع جودة الرعاية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى التعاون القائم بين مركز الحسين للسرطان وعدد من المؤسسات العالمية الرائدة، من بينها مؤسسة ستافروس نياركوس ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال. وتأتي الشراكة مع مؤسسة ستافروس نياركوس امتدادًا للتعاون الاستراتيجي القائم بين الجانبين منذ عام 2022، والهادف إلى تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان الأطفال غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.
ويُعد مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس السنوي من أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الفكر وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الإنسانية والتنموية والصحية الملحّة.
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