الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام

وأكدت سموّها أن هذا التكريم يعكس الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي يبذله مركز ومؤسسة الحسين للسرطان في خدمة المرضى وتطوير رعاية علاج السرطان.
وأهدت الأميرة غيداء هذا الإنجاز إلى جميع مرضى السرطان وعائلاتهم، تقديرًا لصمودهم وإيمانًا برسالة المركز الإنسانية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بالبيان السعودي حول التطورات الأخيرة في اليمن
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مطالب بزيادة مخصصات مشاريع الحصاد المائي في عجلون
-
500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب
-
الأردن وباكستان يؤكدان تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات الدفاعية
-
ديوان المحاسبة: تأخر حل بعض الملاحظات الرقابية يتعلق بمسائل قانونية وجدلية
-
محافظ عجلون يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد