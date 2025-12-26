الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام

الجمعة 2025-12-26 02:42 م

أعربت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عن فخرهما باختيار سموّ الأميرة غيداء طلال ضمن قائمة المئة شخصية الأكثر تأثيرًا في مجال علاج الأورام على مستوى العالم.


وأكدت سموّها أن هذا التكريم يعكس الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي يبذله مركز ومؤسسة الحسين للسرطان في خدمة المرضى وتطوير رعاية علاج السرطان.

وأهدت الأميرة غيداء هذا الإنجاز إلى جميع مرضى السرطان وعائلاتهم، تقديرًا لصمودهم وإيمانًا برسالة المركز الإنسانية.
 
 


