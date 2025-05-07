الأربعاء 2025-05-07 02:23 م
 

الأميرة غيداء وعصام قبعين يوقعان اتفاقية لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد بالحسين للسرطان

مركز الحسين للسرطان
مركز الحسين للسرطان
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اتفاقية مع عصام قبعين لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد في مركز الحسين للسرطان باسمه واسم عقيلته ماجي قبعين، تقديرا لدعمهما الإنساني للمركز.

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ويعد مبنى الأشعة العلاجية الجديد إضافة نوعية لمنظومة علاج السرطان في الأردن والمنطقة، إذ يضم أحدث التقنيات العلاجية التي تسهم في تقديم خدمات طبية متخصصة وحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنه سيسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز.

 
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