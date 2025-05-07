الأميرة غيداء وعصام قبعين يوقعان اتفاقية لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد بالحسين للسرطان

ويعد مبنى الأشعة العلاجية الجديد إضافة نوعية لمنظومة علاج السرطان في الأردن والمنطقة، إذ يضم أحدث التقنيات العلاجية التي تسهم في تقديم خدمات طبية متخصصة وحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنه سيسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز.
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