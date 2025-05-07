الأميرة غيداء وعصام قبعين يوقعان اتفاقية لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد بالحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- وقعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اتفاقية مع عصام قبعين لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد في مركز الحسين للسرطان باسمه واسم عقيلته ماجي قبعين، تقديرا لدعمهما الإنساني للمركز.

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