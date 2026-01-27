الأميرة منى الحسين تترأس اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة

الوكيل الإخباري- ترأست سموّ الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس التمريضي الأردنيّ، اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال سموها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وعميدة كليّة التمريض الدكتورة أريج عثمان، وأعضاء مجلس الكليّة.