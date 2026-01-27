الأميرة منى الحسين تترأس اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة

وكان في استقبال سموها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وعميدة كليّة التمريض الدكتورة أريج عثمان، وأعضاء مجلس الكليّة.
وأكَّدت سموّها خلال الجلسة أهمية إعداد وتأهيل المُمرّضين في مجال رعاية كبار السن، مشددةً على ضرورة مواكبة احتياجات المجتمع، حيثُ أبدت الكليّة استعدادها لتضمين هذه التوجيهات في برامج ومساقات متخصّصة ضمن خططها الأكاديميّة خلالَ المرحلة المُقبلة.
