الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة منى الحسين، الرئيس الفخري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الحفل الخيري السنوي الذي نظمته الجمعية، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات الداعمة.

