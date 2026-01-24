الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت رئيسة الجمعية ريهام عميش، أهمية الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية، الذي أسهم في تعزيز برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة جهود الكادر الإداري والعاملين، ودعم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، والشركات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لما له من أثر في استمرارية عمل الجمعية وتحقيق أهدافها الإنسانية.
