السبت 2026-01-24 08:16 م

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة
الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة
 
السبت، 24-01-2026 05:24 م

الوكيل الإخباري-    رعت سمو الأميرة منى الحسين، الرئيس الفخري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الحفل الخيري السنوي الذي نظمته الجمعية، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات الداعمة.

اضافة اعلان


وأكدت رئيسة الجمعية ريهام عميش، أهمية الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية، الذي أسهم في تعزيز برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة جهود الكادر الإداري والعاملين، ودعم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، والشركات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لما له من أثر في استمرارية عمل الجمعية وتحقيق أهدافها الإنسانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

أخبار محلية وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

أخبار محلية تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: تعديل على دوام المدارس في رمضان

العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية

ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

أخبار محلية ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة