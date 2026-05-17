الأميرة منى الحسين تشارك في فعاليات أكاديمية وصحية في بوخارست

الوكيل الإخباري- شاركت سمو الأميرة منى الحسين، راعية التمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسفيرة العالمية للمجلس الدولي للممرضين (ICN) على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، بسلسلة فعاليات أكاديمية وصحية رفيعة المستوى في بوخارست.

وعكست هذه الفعاليات المكانة الدولية الرفيعة التي يحظى بها الأردن في مجال التمريض والقبالة، والدور المحوري لسموها في دعم المهنة، إلى جانب ترسيخ النموذج الأردني كتجربة وطنية متقدمة قابلة للتبادل والبناء عليها دوليا.



وحسب بيان للمجلس التمريضي، اليوم الأحد، استهلت الفعاليات بتسلم سمو الأميرة منى الحسين، يوم الاثنين الماضي، شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الطبية والإنسانية من جامعة "كارول دافيلا" للطب والصيدلة في بوخارست، تقديرا لمسيرتها الإنسانية ودورها المحوري في تطوير التمريض والارتقاء بالقطاع الصحي وطنيا وإقليميا ودوليا.



وأشاد رئيس الجامعة الدكتور فيوريل جينغا في كلمته بإسهامات سموها المؤثرة في تطوير التعليم التمريضي وجدوى الرعاية الصحية، مؤكدا أن سمو الأميرة شكلت نموذجا عالميا في القيادة الصحية ترتكز عليه النظم الصحية الحديثة.



من جهتها، أعربت سموها عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة أن خدمة الإنسان وصون صحته رسالة سامية تتجاوز الحدود، وأن هذا التكريم هو تقدير لكل الممرضين والممرضات في الأردن.



وحضر الحفل من الجانب الروماني وكيل وزارة الداخلية ورئيس دائرة الطوارئ الدكتور رائد عرفات، ونقيب التمريض والقبالة ميرتشا تيموفتي، ورئيس مجلس الشيوخ في الجامعة الدكتور دراغوش فينيريانو، وعميد كلية التمريض الدكتور فيكتور سترامبو، ومن الجانب الأردني مستشارة سمو الأميرة للصحة وتنمية المجتمع الدكتورة رويدا المعايطة، والسفير الأردني في رومانيا معتز خصاونة، وأمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة.



وفي اليوم التالي، وضمن الاحتفال باليوميين العالميين للتمريض والقبالة، شاركت سموها في فعالية نظمتها نقابة الممرضين الرومانية تحت شعار "الممرضون الممكنون ينقذون الأرواح"، ضمن مشروع (PERFORM) الوطني لتطوير التخصصات التمريضية.



ووجهت سمو الأميرة رسالة دعت فيها إلى استثمار مستدام في تعليم الممرضين والقابلات وإعدادهم المهني، مخاطبة إياهم بالقول: "كنتم وستبقون أبطالي".



واستعرض النوافلة خلال الفعالية النموذج الأردني في الممارسة التمريضية المتقدمة والاختصاص القائم على رؤية وطنية تقودها سمو الأميرة منى الحسين.



من جانبها، أكدت الدكتورة رويدا المعايطة أهمية تبني التعريف الحديث للتمريض الصادر عن المجلس الدولي للممرضين وتطبيق الكفايات التمريضية في المناهج.



وفي اليوم الثالث، زارت سمو الأميرة المقر الرئيسي لنقابة الممرضين والقبالة والمساعدين الطبيين في رومانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المجلس التمريضي الأردني والنقابة الرومانية في مجالات التدريب، معايير الجودة، والإسعاف والطوارئ.



وأبدى الجانب الروماني استعداد بلاده لاستقبال كوادر تمريضية أردنية للاطلاع على تجربتها في الإسعاف والطوارئ، والرغبة في إرسال وفد روماني إلى الأردن للاستفادة من التجربة الأردنية في تنظيم التعليم والممارسة التمريضية، مرحبة سموها بتقديم كافة التسهيلات للوفد الروماني وإعداد برنامج متكامل لزيارتهم.