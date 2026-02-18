الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر

الوكيل الإخباري- ترأست سمو الأميرة منى الحسين الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، بصفتها الرئيسة الفخرية للجمعية ورئيسة المجلس الاستشاري لها.

وافتتحت سموها الاجتماع، الذي عقد في نادي الملك الحسين يوم الاثنين الماضي، بكلمة رحبت فيها بأعضاء المجلس، مؤكدة تقديرها لخبراتهم الثرية التي ستشكل إضافة نوعية لمهام الجمعية وأهدافها، مشيدة سموها بالجهود المبذولة من قبل الهيئتين الإدارية والعامة في تعزيز التوعية بمرض الزهايمر وتقديم الدعم للمصابين بمرض الخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.



ودعت سموها، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري للجمعية، إلى إنشاء سجل وطني، معتبرة أن هذا العمل الإنساني يمثل واجبا وطنيا ومجتمعيا.



وأشارت سموها إلى الدور المحوري للمجلس الاستشاري باعتباره داعما ورافدا رئيسيا للجمعية بخبرات أعضائه، من خلال تقديم المشورة العلمية والتقنية، والمساهمة في دعم وتطوير الخطط الاستراتيجية والبرامج التوعوية والخدمات المساندة للمرضى وذويهم.



وتم تسمية كريم قعوار نائبا لسمو رئيسة المجلس الاستشاري، تلاه تعريف أعضاء المجلس الاستشاري عن أنفسهم، حيث أعربوا عن شعورهم بالفخر لاختيارهم أعضاء في هذا المجلس، وعن رغبتهم واستعدادهم لوضع خبراتهم وتوظيفها لدعم أعمال الجمعية وخططها المستقبلية.



وقدمت ريم أبو حسان، رئيسة الهيئة الإدارية للجمعية، عرضا تفصيليا عن نشأة الجمعية وإدارتها ولجانها وأبرز أعمالها وفي مقدمتها برامج التوعية المجتمعية لطلبة الجامعات وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الشراكات مع الجهات الصحية والرسمية، والعمل على تطوير المبادرات التقنية التي تسهم في حماية المرضى وتحسين جودة حياتهم.



وأشارت إلى أهمية مبادرة "أيلوكيت" eyelocate التي أطلقتها الجمعية للتعرف على مرضى الخرف الذين يتوهون عن بيوتهم باستخدام تقنية مسح بصمة العين بسرعة وأمان.



وتطرقت أبو حسان إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الجمعية مع جمعية الأسرة البيضاء لإقامة نادي نهاري وأنشطة متنوعة لمرضى الزهايمر، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة لتوحيد الجهود لإنشاء سجل مشترك.



وتم استعراض أولويات العمل في المرحلة المقبلة، خاصة التنسيق مع وزارة الصحة للعمل على الخطة الوطنية لمرض الخرف، ووضع إطار للعمل المشترك بين أعضاء المجلس الاستشاري والهيئة الإدارية، بهدف الارتقاء ببرامج الجمعية وتوسيع نطاق تأثيرها على المستوى الوطني، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها.