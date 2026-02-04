الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

وألقى سفير جمهورية الفلبين في الأردن ويلفريدو سانتوس كلمة في الحفل قال فيها، إن هذا المعرض يحتفي بالتراث الغني للأقمشة الفلبينية وبالقصص الثقافية المنسوجة في كل قماش معروض.
وعبر في كلمته عن الفخر والاعتزاز أن ترعى سمو الأميرة وجدان الهاشمي افتتاح هذا المعرض وسموها التي لطالما كان لها دور في تطور وتقدم الفن في الأردن وخارجه.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة
-
الدوريات الخارجية: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير
-
الأميرة بسمة تسلم مساعدات لفئات مستهدفة في القويرة
-
العلوم الإسلامية العالمية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
"هيئة الاعتماد" تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة
-
ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداء لتعبئة صهاريج من خطوط منزلية في ناعور
-
مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م
-
عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية