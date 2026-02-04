الأربعاء 2026-02-04 11:46 م

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

الأربعاء، 04-02-2026 11:41 م

الوكيل الإخباري-   رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، بحضور سمو الأميرة رجوة بنت علي، مساء الأربعاء، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، حفل افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان" بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفلبين.

وألقى سفير جمهورية الفلبين في الأردن ويلفريدو سانتوس كلمة في الحفل قال فيها، إن هذا المعرض يحتفي بالتراث الغني للأقمشة الفلبينية وبالقصص الثقافية المنسوجة في كل قماش معروض.


وعبر في كلمته عن الفخر والاعتزاز أن ترعى سمو الأميرة وجدان الهاشمي افتتاح هذا المعرض وسموها التي لطالما كان لها دور في تطور وتقدم الفن في الأردن وخارجه.

 
 


الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

