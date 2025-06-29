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الأميرة وجدان الهاشمي ترعى حفل توزيع جوائز مسابقة "تصميم مقاعد بالفسيفساء" في مادبا

مادبا
مادبا
 
الأحد، 29-06-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-    رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي في مادبا، اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز مسابقة تصميم مقاعد خارجية باستخدام فن الفسيفساء، بتنظيم من شركة "أنامل الأردنية لتعليم وتطوير الحرف التراثية"، بالشراكة مع بلدية مادبا الكبرى ومعهد فن الفسيفساء والترميم.

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وتعد المسابقة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، إذ تم توجيه الدعوة لفنانين ومصممين من مختلف أنحاء المملكة لتقديم تصاميم مبتكرة لمقاعد خارجية باستخدام الفسيفساء، والتي تعكس توازنا متناغما بين الحداثة والهوية الأردنية، مع الالتزام بمعايير الإبداع الفني والجاذبية البصرية والمتانة وجودة التنفيذ والراحة، إضافة الى تمثيل الهوية الثقافية للمحافظة.


وسلمت سمو الأميرة خلال الحفل الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور محافظ مادبا فيصل السميران ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح وعميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة وسيدات "شركة أنامل"، وعدد من مدراء الدوائر والمهتمين من أبناء المجتمع المحلي.

 
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