الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، مساء أمس الثلاثاء، حفل افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي "حكايات في الطين: من المكسيك إلى الأردن" في المتحف الوطني للفنون الجميلة بعمان، بحضور سمو الأميرة رجوة بنت علي وسمو الأميرة كرمة بنت محمد عباس.

ويشارك في المعرض، الذي حضر افتتاحه، السفير المكسيكي في الأردن، جاكوب برادو غونزاليز، ومدير عام المتحف الدكتور خالد خريس، وحاكمة ولاية "تشيواوا" شمالي المكسيك، فنانون مكسيكيون من قرية ماتا أورتيز في ولاية تشيواوا.



وأشاد السفير المكسيكي، في كلمة ألقاها بالحفل، بعلاقات الصداقة العميقة بين المكسيك والأردن، مشيرا إلى أن المعرض الذي يستمر لغاية 20 كانون الثاني المقبل، يشتمل 22 قطعة من أعمال الخزف الفنية التي تعكس التقاليد والموروث الثقافي المكسيكي الغني.



واعتبر أن هذا المعرض يشكل بداية جيدة للتعاون الثقافي والفني بين البلدين الصديقين، مستعرضا نشأة هذا الفن في المكسيك وانتشاره وخصوصيته في ولاية "تشيواوا".



ونوه بأن المكسيك والأردن تحتفلان هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وبأن المتحف يشكل منصة لعرض ثراء التقاليد الفنية المكسيكية، وترويج أعمال الفنانين والحرفيين المكسيكيين.



والمعرض لفنانين من "ماتا أورتيز"، وتمثل معروضاته أعمال ثلاثة أجيال من الفنانين، ومن أبرزها أعمال الفنان "خوان كيزادا"، الذي أسس هذا التقليد الفني في منتصف سبعينيات القرن الماضي، في قرية ماتا أورتيز الصغيرة، في ولاية "تشيواوا" شمالي المكسيك.



وتشتهر القرية بإحياء تقليد فخاري قديم، مستوحى من الموقع الأثري القريب "باكيمه"، والذي يعد جزءا من مجمع "موجولون" الثقافي المتأخر.



ومنذ ذلك الحين، أصبحت ماتا أورتيز مرجعا عالميا في فن الفخار المعاصر، ومشهورة بتقنياتها الدقيقة، وحرفيتها الاستثنائية، وإعادة صياغتها بطريقة مبتكرة لتصاميم الأجداد.



ويشارك في المعرض صانعو الفخار وهم: آنخل ثيسر، وبوجاريني سوتو، ولاورا بوجاريني، وباولا جاييجوس بوجاريني، وهيكتور جاييجوس، وكارلا لوبث كوتا، ولولي لوثيرو، وبيتي كيثادا، وإسرا ساندوفال، ولاورا جانيت، وسيلفييرا بيدريجون، وتافو سيلفييرا ساندوفال، وإليفيدا تينا مونيوث الذين يعتبرون جميعا من بين الأبرز في هذا المجال.