الأمير الحسن بن طلال يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويتابع يوما تدريبيا

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسن بن طلال، الاثنين، مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية ومدير أمن وحماية المطارات.

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واستمع سموه، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه مدير أمن وحماية المطارات عن سير البرامج والخطط التدريبية والأمور العملياتية واللوجستية في المديرية، والخطط المستقبلية والمهام والواجبات المناطة بها.



وتابع سمو الأمير والحضور يوما تدريبا اشتمل على الرمايات بالأسلحة الخفيفة وعمليات أمنية تحاكي تهديدات لأمن الطائرات والمطارات، وأفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، وتأمين منطقة آمنة لتخليص الرهائن والحفاظ على سلامة المسافرين وإخلاء المصابين.



وأشاد سموه بقدرات مرتبات أمن وحماية المطارات في التعامل مع أية تهديدات أمنية من شأنها أن تمس أمن وسلامة المسافرين والعاملين داخل الطائرات والمطارات.