الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن.

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وأكد سموه ضرورة وضع الأردن كمركز لخدمة الإقليم في مجال الصحة من خلال إيجاد منصة لتطوير نماذج قياسية ومعيارية لرصد وتقييم الاحتياجات والإنجازات في مجالات الصحة المختلفة في المنطقة.