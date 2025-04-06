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الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن

الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن
الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن
 
الأحد، 06-04-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   زار سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن.

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وأكد سموه ضرورة وضع الأردن كمركز لخدمة الإقليم في مجال الصحة من خلال إيجاد منصة لتطوير نماذج قياسية ومعيارية لرصد وتقييم الاحتياجات والإنجازات في مجالات الصحة المختلفة في المنطقة.


ولفت سموه، بحضور ممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، ورئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وليد المعاني، ووزير الصحة الأسبق الدكتور سعد جابر، وموظفي المنظمة في الأردن، إلى أن تحديد الأهداف الصحية الواضحة والهادفة وبناء شراكات وطنية وموضوعية أمر غاية في الضرورة للوصول إلى نظرة صحية إنسانية شاملة.

 
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