الأمير الحسن بن طلال يقود جهداً وطنياً لتأسيس الوقفية الهاشمية في القدس

الأربعاء، 18-03-2026 08:26 م

الوكيل الإخباري- انطلاقًا من المواقف الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والوصاية الهاشمية التاريخية والثابتة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والمستندة إلى شرعية دينية وتاريخية وقانونية معترف بها دوليًا، والتي تجسدت عبر عقود من الرعاية والإعمار والحماية، يقود سمو الأمير الحسن بن طلال أخيرا جهداً وطنياً مهماً، بمباركة ومتابعة ملكية، لتأسيس الوقفية الهاشمية للقدس، والتي تمثل استمرارا للدور التاريخي الذي اضطلع به الهاشميون منذ عهد الشريف الحسين بن علي، في حمل أمانة القدس وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على هويتها العربية الجامعة، تأكيدًا على أن القدس ليست مجرد قضية سياسية، بل التزام قانوني وتاريخي وديني وأخلاقي غير قابل للتصرف أو التنازل.

ويجري العمل على إنجاز هذه المبادرة في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها المقدسيون، بما في ذلك الإجراءات والسياسات التعسفية الإسرائيلية التي تمس حقوقهم الأساسية، وتهدد ملكياتهم، وتفرض قيودًا قانونية وإدارية تقوض قدرتهم على البقاء في مدينتهم. وعليه، فإن مبادرة "الوقفية الهاشمية للقدس" تتطلع لبناء مسارين متكاملين من الدعم، الأول مالي وخدماتي لدعم المقدسيين وتعزيز صمودهم، والثاني إداري وقانوني لمساندة الفلسطينيين في تثبيت حقوقهم القانونية والتاريخية.


وتسعى مبادرة الوقفية الهاشمية إلى تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المقدسيين مثل تكاليف الترميم والصيانة للمنازل، والمحافظة على الطابع الديني والحضاري الفريد لمدينة القدس، وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وسائر المواقع الدينية، باعتبارها إرثًا إنسانيًا عالميًا مشتركًا يتعين الحفاظ عليه للأجيال القادمة.


ويشارك في الجهود التأسيسية التي يقودها سمو الأمير الحسن بن طلال، مجموعة واسعة من الجهات الرسمية والأهلية والمقدسية، بهدف دراسة جميع الأبعاد والانعكاسات والتحضيرات المطلوبة على هذا الصعيد، إلى جانب حشد الدعم التمويلي والفني اللازم لإنجاح واستدامة هذه المبادرة.

 
 


الجيش الأميركي

عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

علم العراق

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

تل أبيب

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

علم إيران

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






