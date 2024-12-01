الأمير راشد رئيسا لاتحاد التايكواندو

الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للتايكواندو، سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيساً للاتحاد للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد اليوم الأحد.

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وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتايكواندو، عن فئة المعينين كلا من: سمو الأمير راشد بن الحسن، وسمو الأميرة زينة راشد، وحازم النعيمات ونديم حداد .



كما ضم كذلك نانسي الهندي ومأمون العدوان عن فئة اللاعبين المعتزلين.

وعن فئة المراكز، مركز الفجر ويُمثله فيصل العبداللات، ومركز جولي وصادق ويُمثله الدكتور ناصر جابر، ومركز أبناء السلط ويُمثله صدام عمايرة.