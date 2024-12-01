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الأمير راشد رئيسا لاتحاد التايكواندو

الهيئة العامة للاتحاد الأردني للتايكواندو
الهيئة العامة للاتحاد الأردني للتايكواندو
الأحد، 01-12-2024 09:58 م

الوكيل الإخباري-    انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للتايكواندو، سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيساً للاتحاد للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد اليوم الأحد.

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وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتايكواندو، عن فئة المعينين كلا من: سمو الأمير راشد بن الحسن، وسمو الأميرة زينة راشد، وحازم النعيمات ونديم حداد .


كما ضم كذلك نانسي الهندي ومأمون العدوان عن فئة اللاعبين المعتزلين.
وعن فئة المراكز، مركز الفجر ويُمثله فيصل العبداللات، ومركز جولي وصادق ويُمثله الدكتور ناصر جابر، ومركز أبناء السلط ويُمثله صدام عمايرة.


وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتايكواندو اجتماعه الأول والذي تخلله توزيع المناصب الإدارية ، حيث اختير سمو الأمير راشد بن الحسن رئيساً للاتحاد، وسمو الأميرة زينة راشد في منصب نائب أول للرئيس، وحازم النعيمات في منصب نائب ثاني للرئيس، وفيصل العبداللات في منصب أمين السر، وصدام عمايرة أميناً للصندوق.

 
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