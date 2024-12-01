الأمير راشد رئيسا لاتحاد التايكواندو

وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتايكواندو، عن فئة المعينين كلا من: سمو الأمير راشد بن الحسن، وسمو الأميرة زينة راشد، وحازم النعيمات ونديم حداد .
كما ضم كذلك نانسي الهندي ومأمون العدوان عن فئة اللاعبين المعتزلين.
وعن فئة المراكز، مركز الفجر ويُمثله فيصل العبداللات، ومركز جولي وصادق ويُمثله الدكتور ناصر جابر، ومركز أبناء السلط ويُمثله صدام عمايرة.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتايكواندو اجتماعه الأول والذي تخلله توزيع المناصب الإدارية ، حيث اختير سمو الأمير راشد بن الحسن رئيساً للاتحاد، وسمو الأميرة زينة راشد في منصب نائب أول للرئيس، وحازم النعيمات في منصب نائب ثاني للرئيس، وفيصل العبداللات في منصب أمين السر، وصدام عمايرة أميناً للصندوق.
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