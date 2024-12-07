الأمير علي: إنجازات المنتخب الوطني تضعنا أمام مسؤوليات مضاعفة للبناء على المكتسبات

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي عقد السبت، حيث شكر سموه خلاله جميع أركان المنظومة على جهودها الكبيرة في سبيل نهضة وتطور كرة القدم الأردنية.
وبارك سموه لأسرة كرة القدم الأردنية الذكرى الـ75 لتأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي شكل إرثاً طويلاً امتد عبر أجيال من الزمان، وبات محطة مشرقة لكرة القدم الأردنية، موجهاً إلى استثمار هذه المناسبة في إبراز وترسيخ إنجازات وإرث الاتحاد بأفضل صورة ممكنة.
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