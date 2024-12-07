الأمير علي: إنجازات المنتخب الوطني تضعنا أمام مسؤوليات مضاعفة للبناء على المكتسبات

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم، أن ما شهده منتخب النشامى من تطور لافت وإنجازات كبيرة في كأس آسيا ومشوار التأهل لكأس العالم، والدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يضع الجميع أمام مسؤوليات مضاعفة للبناء على المكتسبات، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة تعزز مكانة المنتخب وحضوره على مختلف الصعد.

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جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي عقد السبت، حيث شكر سموه خلاله جميع أركان المنظومة على جهودها الكبيرة في سبيل نهضة وتطور كرة القدم الأردنية.



وبارك سموه لأسرة كرة القدم الأردنية الذكرى الـ75 لتأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي شكل إرثاً طويلاً امتد عبر أجيال من الزمان، وبات محطة مشرقة لكرة القدم الأردنية، موجهاً إلى استثمار هذه المناسبة في إبراز وترسيخ إنجازات وإرث الاتحاد بأفضل صورة ممكنة.