الأمير علي: التصويت العلني في انتخابات الفيفا يحمي الاتحادات الوطنية من الضغوط

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الوكيل الإخباري- أكّد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، سمو الأمير علي بن الحسين أن التصويت العلني في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يشكل حماية لكل اتحاد وطني قد يتعرض لضغوط لاتخاذ قرار معين نتيجة الإكراه خلف الأبواب المغلقة، كما حدث في الماضي. اضافة اعلان





وقال سمو الأمير علي، عبر منشور له عبر منصة (إكس)، السبت، إنه في ظل الجدل المحيط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، تواجه كرة القدم العالمية أزمة واضحة في القيادة قبيل الانتخابات المقبلة، مشددا على أن هناك خطوة ينبغي اتخاذها فورا، وهي إلغاء التصويت السري في انتخابات رئاسة الفيفا.



وأضاف أن جميع القرارات الأخرى في الفيفا، بما في ذلك اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم، أصبحت تُتخذ بشكل علني، باستثناء انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن انتخاب رئيس للفيفا كل 4 سنوات، إلى جانب مجلس يتخذ جميع القرارات، يجعل من التصويت الشفاف الوسيلة الوحيدة لضمان مساءلة الاتحادات الوطنية الأعضاء أمام جماهير كرة القدم والمسؤولين واللاعبين الذين انتخبوها.



وأشار سمو الأمير علي، إلى أن التصويت العلني يمنح كل اتحاد وطني عضوا القدرة والتأثير في التصويت الأكثر أهمية داخل الفيفا، والمتمثل في اختيار قيادة أكبر وأشهر رياضة في العالم، ورسم الاتجاه الذي ستسلكه في المستقبل.











