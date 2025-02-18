 
الثلاثاء 2025-02-18 07:47 م
 

الأمير علي ورئيس الوزراء يستقبلان رئيس كازاخستان لدى وصوله عمان

الأمير علي ورئيس الوزراء يستقبلان رئيس كازاخستان لدى وصوله عمان
الأمير علي ورئيس الوزراء يستقبلان رئيس كازاخستان لدى وصوله عمان
الثلاثاء، 18-02-2025 06:47 م

الوكيل الإخباري-   وصل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الثلاثاء، إلى العاصمة عمان، وكان في الاستقبال سمو الأمير علي بن الحسين ورئيس الوزراء جعفر حسان.

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وتلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، يبدأ الرئيس الكازاخي، زيارة رسمية للأردن تستمر يومين.

 
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