الأمير علي ورئيس الوزراء يستقبلان رئيس كازاخستان لدى وصوله عمان

الوكيل الإخباري- وصل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الثلاثاء، إلى العاصمة عمان، وكان في الاستقبال سمو الأمير علي بن الحسين ورئيس الوزراء جعفر حسان.

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