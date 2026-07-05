الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى

وقال الأمير علي، في منشور عبر حسابه، إنه التقى السلامي اليوم، معربًا عن تقديره لما قدمه خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني، ومؤكدًا أن تجربته مع "النشامى" كانت استثنائية.
وأضاف أن السلامي سيبقى "ابنًا عزيزًا للأردن"، لما أظهره من إخلاص واحترافية وروح قيادية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في محطته المقبلة.
وأكد الأمير علي أن السلامي سيظل أهلًا للمشورة وصاحب خبرة يعتز بها الجميع ويستفيدون منها.
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