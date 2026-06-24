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الأمير علي يعيد نشر نعي الاتحاد الأردني للمشجع زيد الدماسي

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النعي الذي نشره الاتحاد الأردني لكرة القدم
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:06 ص

الوكيل الإخباري- أعاد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، سمو الأمير علي بن الحسين، ليل الثلاثاء – الأربعاء، نشر بيان نعي المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي، الذي أصدره الاتحاد الأردني لكرة القدم.

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وكان الاتحاد قد نعى المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي، الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026.


وقال الاتحاد في بيانه إنه ينعى "المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي، الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر".


وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفى في وسط العاصمة عمّان (الساحة الهاشمية) صباح الثلاثاء، وإبلاغ ذويه لاستكمال الإجراءات اللازمة.


وأضاف أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، باستثناء حالة واحدة ما تزال تتلقى العلاج إثر إصابة في القدم.


وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أن 9 أشخاص أُسعفوا إلى المستشفى فجر الثلاثاء، إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية.


وأوضحت المديرية أن أحد المصابين فارق الحياة لاحقًا، وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.


وجاءت الحادثة عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026.

 
 


gnews

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