الخميس 2026-06-18 02:15 ص

الأمير علي يلتقي آل خليفة وبرول على هامش مباراة المنتخب

الأمير علي يلتقي آل خليفة وبرول على هامش مباراة المنتخب
الأمير علي يلتقي آل خليفة وبرول على هامش مباراة المنتخب
 
الخميس، 18-06-2026 01:29 ص
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس اتحاد كرة القدم الأمير علي بن الحسين ، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب جوزيف برول، رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم، على هامش مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره النمساوي ضمن منافسات نهائيات كأس العالم.اضافة اعلان
 
 


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