الأمير علي يلتقي رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم

الأحد، 31-05-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم اليوم الأحد في سويسرا، بيتر كنابل رئيس الاتحاد السويسري لبحث أوجه التعاون بين الاتحادين الصديقين.

وتبادل سمو الأمير علي ورئيس الاتحاد السويسري قمصان المنتخبين كهدايا تذكارية.


وجاء هذا اللقاء على هامش المباراة الودية التي خاضها المنتخب اليوم أمام سويسرا، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض غمار منافسات كأس العالم.

 
 








