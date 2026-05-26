الثلاثاء 2026-05-26 03:31 م

الأمير علي يوجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 02:45 م

الوكيل الإخباري- وجه سمو الأمير علي بن الحسين دعوةً للاعبي المنتخب الوطني المصابين للتواجد مع زملائهم اللاعبين في الولايات المتحدة لمؤازرتهم، وفقا لأمين عام الاتحاد، سمر نصار.

اضافة اعلان


وأعربت نصار عن أسفها الشديد لإصابة عدد من اللاعبين، مشيرة إلى أن إصابة اللاعبين مؤلمة جداً، كما حدث مع أدهم القرشي ويزن النعيمات خلال كأس العرب، وكذلك إصابة اللاعب عصام السميري الأسبوع الماضي بقطع استدعى إجراء عملية جراحية، ما سيحرمه من المشاركة.


وأكدت أن الاتحاد وجه دعوات رسمية لجميع اللاعبين المصابين لمرافقة المنتخب إلى كأس العالم، مع توفير معالج يرافقهم حتى لا ينقطع برنامجهم التأهيلي، لأن الاتحاد يريدهم أن يكونوا جاهزين للمشاركة في كأس آسيا 2027، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وقالت إن هؤلاء اللاعبين جزء من عائلة المنتخب، وإن تماسكهم وأخوتهم يمثلان أحد أهم أسباب النجاح، مشيرة إلى أن بعضهم سيكون في المدرجات مع الجماهير لمؤازرة زملائهم، فيما قد يتعذر حضور يزن النعيمات بسبب التزامه ببرنامج تأهيلي مع ناديه الجديد في الإمارات، لكن مكانه محفوظ دائماً مع المنتخب.


وأوضحت نصار أن القائمة الأولية ضمت 52 لاعباً، وتم تقليصها إلى 30 لاعباً مع انطلاق المعسكر في 21 مايو، مع إمكانية إجراء تغييرات إضافية بعد المباريات الودية، قبل اعتماد القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعباً، مؤكدة أن هذه القرارات الفنية تعود للجهاز الفني وفقاً لمستوى الجاهزية والإصابات.


يشار إلى أن منتخب النشامى سيغادر إلى سويسرا الخميس 28 أيار حيث يلتقي مع أصحاب الأرض عند الرابعة -بتوقيت الأردن- مساء الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالن، فيما يغادر إلى أميركا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية، بهدف الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة تتناسب مع منتخبات المجموعة.


ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

أخبار محلية المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

ب

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين

مخاوف المهاجرين تلاحق مونديال 2026 بأميركا

عربي ودولي مخاوف المهاجرين تلاحق مونديال 2026 بأميركا

ب

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على تباين

ب

أسواق ومال عشية عيد الأضحى.. الركود يضرب سوق الألبسة في سوريا

الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

عربي ودولي الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

ب

أخبار محلية الأمير علي يوجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم

اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 