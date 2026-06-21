الأمير غازي بن محمد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

10:42 ص

الوكيل الإخباري- أدى سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. اضافة اعلان







