الأمير غازي يودع الرئيس الإندونيسي لدى مغادرته المملكة

وكان في الوداع بمطار ماركا وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من كبار المسؤولين، والسفير الأردني لدى إندونيسيا صدقي العموش، والسفير الإندونيسي لدى الأردن آدي بادمو سارونو.
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