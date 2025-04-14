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الأمير غازي يودع الرئيس الإندونيسي لدى مغادرته المملكة

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
 
الإثنين، 14-04-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-   ودع سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الاثنين، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى مغادرته الأردن.

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وكان في الوداع بمطار ماركا وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من كبار المسؤولين، والسفير الأردني لدى إندونيسيا صدقي العموش، والسفير الإندونيسي لدى الأردن آدي بادمو سارونو.

 
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