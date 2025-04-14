الأمير غازي يودع الرئيس الإندونيسي لدى مغادرته المملكة

الوكيل الإخباري- ودع سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الاثنين، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى مغادرته الأردن.

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