السبت 2025-07-05 03:16 م
 

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

سمو الأمير فيصل بن الحسين
سمو الأمير فيصل بن الحسين
 
السبت، 05-07-2025 03:03 م
الوكيل الإخباري-   أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. اضافة اعلان
 
 
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