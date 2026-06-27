السبت 2026-06-27 01:45 م

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
 
السبت، 27-06-2026 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان
 
 


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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك



 
 






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