الأمير فيصل بن الحسين يرعى فعالية اليوم الأولمبي

وحضر الفعالية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسمو الأميرة آية بنت فيصل، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.
وشهدت الفعالية مشاركة أطفال من جمعية "سنا" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب لاعبي المنتخبات الوطنية وعدد من الأبطال الأولمبيين الأردنيين، شاركوا خلالها بمجموعة من الأنشطة الرياضية التي نُفذت بإشراف هيئة أجيال السلام.
وشكّلت هذه المشاركة نموذجا عمليا لمفهوم الدمج الشامل في الرياضة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأطفال من ذوي متلازمة داون للمشاركة مع اللاعبين واللاعبات في نشاط رياضي واحد.
من جهتها، أكدت السعيد أن تنظيم فعالية اليوم الأولمبي يأتي انسجاما مع رسالة اللجنة في نشر القيم الأولمبية، وتعزيز دور الرياضة في بناء شخصية الأطفال، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب رياضية تسهم في ترسيخ قيم الصداقة والاحترام والتميز.
وفي ختام الفعالية، توّج سمو الأمير فيصل المشاركين، تقديرا لمشاركتهم في هذه المناسبة التي احتفت بالرياضة ورسالتها الإنسانية وقيمها الأولمبية.
وتزامنا مع اليوم الأولمبي، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية مبادرة "يمكنك فعلها! هيا نتحرك"، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد من مختلف الأعمار على ممارسة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءا من حياتهم اليومية، من خلال أكثر من 150 فعالية ومبادرة تُنظم في مختلف أنحاء العالم.
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