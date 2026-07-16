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الأمير فيصل بن الحسين يفتتح البطولة الآسيوية للجودو ويتوج اللاعب أشرف الزيدانيين ببرونزية تاريخية للأردن

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الخميس، 16-07-2026 10:08 م

الوكيل الإخباري- افتتح سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الخميس، فعاليات البطولة الآسيوية للجودو للناشئين والشباب التي تستضيفها المملكة على مدار أربعة أيام، بمشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 دولة.

وعقب ختام حفل الافتتاح، توّج سمو الأمير فيصل لاعب المنتخب الوطني للناشئين، أشرف الزيدانيين، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 66 كغم، وهي أول ميدالية يحققها الأردن في تاريخ مشاركاته بفئة الناشئين في بطولات آسيا للجودو.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بكلمة لرئيس الاتحاد الأردني للجودو، سلطان العواملة، رحب فيها بالوفود المشاركة، معرباً عن شكره للاتحاد الآسيوي للجودو على منح الأردن شرف استضافة البطولة، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس الثقة بقدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية القارية.

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من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، الركن متقاعد عبيد زايد العنزي، بالجهود التنظيمية والفنية التي بذلها الأردن لاستضافة البطولة، مثمناً التسهيلات والإمكانات التي وفرتها اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للجودو لإنجاح هذا الحدث الرياضي.

 
 


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