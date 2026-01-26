الإثنين 2026-01-26 09:28 م

الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الوكيل الإخباري-   شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية السادس والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي استضافته العاصمة الأوزبكية طشقند.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية انتخاب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي.


وسيتولى الشيخ جوعان رئاسة المجلس للفترة المتبقية من الولاية الحالية، خلفًا لرئيس المجلس السابق، راجا راندير سينغ، الذي تنحى عن منصبه لأسباب صحية.

 
 


