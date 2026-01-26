الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

وشهد اجتماع الجمعية العمومية انتخاب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وسيتولى الشيخ جوعان رئاسة المجلس للفترة المتبقية من الولاية الحالية، خلفًا لرئيس المجلس السابق، راجا راندير سينغ، الذي تنحى عن منصبه لأسباب صحية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج
-
"النقل البري": 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القرعان
-
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي
-
اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست
-
بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية
-
إشهار الفريق الدولي للتطوير والاستشارات لبناء القدرات الوطنية