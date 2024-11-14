 
الخميس 2024-11-14 10:59 م
 

الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي

الأمير فيصل
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي
الخميس، 14-11-2024 10:09 م
الوكيل الإخباري-   أعطى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، الخميس، شارة الانطلاق، لرالي باها الأردن- الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها.اضافة اعلان


ويعد هذا الرالي الذي انطلق من ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر للملاحة الأول.

واطلع سموه على تجهيزات رالي باها الأردن العالمي، حيث أبدى سموه ارتياحه الكبير لعدد المشاركين في الباها، مؤكداً أهمية هذا الحدث الرياضي العالمي في تعزيز مكانة الأردن على خريطة الرياضة الدولية.

وأقيمت اليوم الخميس المرحلة الاستعراضية (3 كم) في الشاطئ الجنوبي في العقبة، التي على ضوء نتائجها سيتم ترتيب انطلاق المشاركين، لمنافسات يوم غد الجمعة، وسيتم احتساب النتائج ضمن التصنيف العام في كأس العالم للباها – فيا، وفي بطولة كأس العالم - فيم.

وتبلغ مسافة الباها 566.46 كم، مقسمة على مرحلتين على مسار يبلغ طوله 775.31 كم.
 
gnews

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