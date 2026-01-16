الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدّم سمو الأمير فيصل بن الحسين، أمس الخميس، واجب العزاء إلى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بوفاة شقيقته المرحومة صبحية العيسوي.

اضافة اعلان



ونقل سموه، خلال تفضله بزيارة بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى معالي رئيس الديوان الملكي وأسرة الفقيدة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.



ومن جهته، عبّر العيسوي عن بالغ تقديره واعتزازه بتعزية ومواساة جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، والتي كان لها أعمق الأثر في التخفيف من وقع المصاب، مؤكداً أن هذه اللفتة الملكية الكريمة تجسد إنسانية القيادة الهاشمية وقربها الدائم من أبناء وبنات شعبه في مختلف الظروف، وتعزز قيم التراحم والتكاتف التي يقوم عليها المجتمع الأردني.



كما قدّم واجب العزاء دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ودولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ومعالي رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وعطوفة مدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعطوفة مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوجهاء من مختلف محافظات المملكة.