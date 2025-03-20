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الأمير فيصل يهنئ كيرستي كوفنتري بانتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية

الأمير فيصل يهنئ كيرستي كوفنتري بانتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية
الامير فيصل
 
الخميس، 20-03-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-   فازت المرشحة كيرستي كوفنتري برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في الانتخابات التي جرت الخميس، في اليونان.اضافة اعلان


وهنأ سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، كوفنتري بفوزها بانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، متمنيًا لها التوفيق في عملها.

وقال سمو الأمير فيصل في بيان عقب انتهاء العملية الانتخابية:"بصفتي شخصًا خاض هذه الحملة على أساس مبدأ الشمولية، أشعر بالفخر لأن حركتنا الأولمبية قد اختارت، لأول مرة في تاريخها، امرأة لتولي هذا المنصب الرفيع".

وأضاف سموه :" لقد كان شرفًا لي أن أتواصل مع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية طوال فترة الانتخابات، حيث تبادلنا الأفكار وناقشنا التحديات التي تواجه الحركة الأولمبية، واستعرضنا الفرص المتاحة لتعزيز مسيرتها".

وأشار سموه إلى أنه حرص على تقديم أفكارٍ بناءة، مرتكزًا على مبادئه المتمثلة في النزاهة والشمولية والإلهام.

وتابع سموه:"رغم أن نتيجة اليوم لم تكن ما كنت أطمح إليه، فإنني أحترم وأثق بقرار الأعضاء، لقد كانت هذه التجربة ثرية وقيمة، وأشعر بأنني خرجت منها بخبرة مُثمرة.

وأكد سمو الأمير التزامه الراسخ تجاه العائلة الأولمبية، مشددًا على أنه سيواصل خدمته لها بنفس التفاني والشغف، إيمانًا منه بقدرة الرياضة على إلهام الشعوب وتوحيدها.

وكان سموه، نافس على رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية مع 6 مرشحين، هم: سيباستيان كو وكيرستي كوفنتري ويوهان إلياش وديفيد لابارتينت وخوان أنطونيو سامارانش وموريناري واتانابي.
 
 
gnews

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الأمير فيصل يهنئ كيرستي كوفنتري بانتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية

أخبار محلية الأمير فيصل يهنئ كيرستي كوفنتري بانتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية



 
 





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