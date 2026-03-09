الأمير مرعد بن رعد يزور مصابين عسكريين في إربد

واطلع سموه على أوضاع المصابين العسكريين واحتياجاتهم، مؤكدا حرص الهيئة، وبتوجيهات ملكية سامية، على التواصل المباشر مع المصابين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، وتوفير أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم تقديرا لتضحياتهم خلال خدمتهم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وبين سمو الأمير أن الهيئة ماضية في توفير الدعم والرعاية للمصابين العسكريين تقديرا لتضحياتهم، وبما يكفل لهم حياة كريمة.
