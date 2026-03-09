الأمير مرعد بن رعد يزور مصابين عسكريين في إربد

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين، مجموعة من المصابين العسكريين في منازلهم بمحافظة إربد، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنويا.

اضافة اعلان



واطلع سموه على أوضاع المصابين العسكريين واحتياجاتهم، مؤكدا حرص الهيئة، وبتوجيهات ملكية سامية، على التواصل المباشر مع المصابين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، وتوفير أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم تقديرا لتضحياتهم خلال خدمتهم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.