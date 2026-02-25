الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

واطمأن سموه، خلال الزيارة، على الأوضاع الصحية والمعيشية للمصابين، ناقلاً لهم تحيات الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره.
واستمع سمو الأمير إلى ملاحظات المصابين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولأسرهم، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز برامج الرعاية والدعم بما يلبي احتياجاتهم.
من جهتهم، أعرب المصابون العسكريون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تجسد اهتمام القيادة الهاشمية وحرص الهيئة على التواصل المستمر مع منتسبيها، مؤكدين اعتزازهم بالانتماء للوطن والالتفاف حول الراية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يواصل تعزيز حضوره الاستثماري في أوروبا
-
الجمارك توضح حول الاستعلام عن المركبات المطلوبة
-
توضيح حول الامتحان الشامل للطلبة القدامى والجدد
-
البدور يبحث تعزيز سبل التعاون مع مدير عام منظمة الصحة العالمية
-
تكثيف الرقابة على أسواق عجلون
-
الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة البر والإحسان في الزرقاء
-
المستقلة للانتخاب تبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي بتصويب مخالفاته خلال 60 يوما
-
المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة