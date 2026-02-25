الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

الوكيل الإخباري- واصل سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الأربعاء، زيارة عدد من المصابين العسكريين في محافظة إربد، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً.

واطمأن سموه، خلال الزيارة، على الأوضاع الصحية والمعيشية للمصابين، ناقلاً لهم تحيات الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره.



واستمع سمو الأمير إلى ملاحظات المصابين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولأسرهم، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز برامج الرعاية والدعم بما يلبي احتياجاتهم.