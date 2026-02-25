الأربعاء 2026-02-25 08:39 م

الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

و
جانب من الزيارة
 
الوكيل الإخباري- واصل سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الأربعاء، زيارة عدد من المصابين العسكريين في محافظة إربد، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً.

واطمأن سموه، خلال الزيارة، على الأوضاع الصحية والمعيشية للمصابين، ناقلاً لهم تحيات الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره.


واستمع سمو الأمير إلى ملاحظات المصابين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولأسرهم، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز برامج الرعاية والدعم بما يلبي احتياجاتهم.


من جهتهم، أعرب المصابون العسكريون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تجسد اهتمام القيادة الهاشمية وحرص الهيئة على التواصل المستمر مع منتسبيها، مؤكدين اعتزازهم بالانتماء للوطن والالتفاف حول الراية الهاشمية.

 
 


