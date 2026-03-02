الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

الوكيل الإخباري- واصل سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين، زياراته لمصابين عسكريين في محافظة إربد، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنويا.

ونقل سموه خلال زياراته إلى منازل المصابين تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، واعتزازهما بتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة الوطن وصون أمنه واستقراره.



وأكد سمو الأمير أن الهيئة، وبتوجيهات ملكية سامية، تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المصابين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، والوقوف على احتياجاتهم الصحية والخدمية، وتوفير أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم، تقديرا لما قدموه من تضحيات جسام خلال خدمتهم في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.



واطلع سموه خلال الزيارة على أوضاع المصابين واحتياجاتهم، مشددا على أن الهيئة لن تدخر جهدا في دعمهم وتمكينهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.



من جهتهم، أعرب المصابون العسكريون وأسرهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للاهتمام الملكي المتواصل، مثمنين لسمو الأمير مرعد هذه اللفتة الكريمة التي تجسد معاني الوفاء والتقدير في الشهر الفضيل.