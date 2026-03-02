الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

ونقل سموه خلال زياراته إلى منازل المصابين تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، واعتزازهما بتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة الوطن وصون أمنه واستقراره.
وأكد سمو الأمير أن الهيئة، وبتوجيهات ملكية سامية، تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المصابين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، والوقوف على احتياجاتهم الصحية والخدمية، وتوفير أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم، تقديرا لما قدموه من تضحيات جسام خلال خدمتهم في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
واطلع سموه خلال الزيارة على أوضاع المصابين واحتياجاتهم، مشددا على أن الهيئة لن تدخر جهدا في دعمهم وتمكينهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
من جهتهم، أعرب المصابون العسكريون وأسرهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للاهتمام الملكي المتواصل، مثمنين لسمو الأمير مرعد هذه اللفتة الكريمة التي تجسد معاني الوفاء والتقدير في الشهر الفضيل.
كما تفقد سمو الأمير مقر الهيئة في إقليم الشمال، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة، موجها بمواصلة تطوير البرامج والارتقاء بمستوى الرعاية بما يلبي احتياجات المصابين العسكريين.
