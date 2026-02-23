الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين، مصابين عسكريين في محافظة الكرك، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنويا.

اضافة اعلان



واطمأن سموه، خلال الزيارة، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.



كما زار سموه فرع الهيئة لمحافظات الجنوب، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمصابين العسكريين، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان تقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم.



من جهتهم، ثمن المصابون العسكريون اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة على إدامة التواصل مع منتسبيها، بخاصة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.