الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك

واطمأن سموه، خلال الزيارة، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.
كما زار سموه فرع الهيئة لمحافظات الجنوب، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمصابين العسكريين، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان تقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم.
من جهتهم، ثمن المصابون العسكريون اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة على إدامة التواصل مع منتسبيها، بخاصة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.
يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية في إطار حرصها الدائم على التواصل مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات، وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم، والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وبما ينسجم مع دور الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
توضيح حول تعديل نظام الدوام الرسمي إلى 4 أيام عمل أسبوعيا
-
ولي العهد يوجه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار
-
أوقاف الكورة تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا
-
مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتميز لعام 2025
-
الملك يؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادم
-
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي