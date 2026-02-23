الإثنين 2026-02-23 09:32 م

الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 23-02-2026 09:03 م

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين، مصابين عسكريين في محافظة الكرك، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنويا.

اضافة اعلان


واطمأن سموه، خلال الزيارة، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.


كما زار سموه فرع الهيئة لمحافظات الجنوب، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمصابين العسكريين، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان تقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم.


من جهتهم، ثمن المصابون العسكريون اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة على إدامة التواصل مع منتسبيها، بخاصة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.


يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية في إطار حرصها الدائم على التواصل مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات، وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم، والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وبما ينسجم مع دور الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

d

أخبار الشركات سامسونج توسّع منظومة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء ضمن Galaxy AI لمنح المستخدمين خيارات أوسع ومرونة أكبر

ي

عربي ودولي غوتيريش: حقوق الإنسان ‌تُنتهك في شتى أنحاء العالم

ل

أخبار محلية الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك

ق

أخبار محلية القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

و

عربي ودولي مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة جديدة من المفاوضات مع طهران الخميس

ز

عربي ودولي ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية

ت

أخبار محلية توضيح حول تعديل نظام الدوام الرسمي إلى 4 أيام عمل أسبوعيا

و

عربي ودولي تطورات التوتر في الشرق الأوسط.. إسرائيل تتوعد بالرد وإيران تحذر



 






الأكثر مشاهدة