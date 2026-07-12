الأمير مرعد يلتقي سفيري تركيا واليابان لدى المملكة

الوكيل الإخباري- عقد سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، في مقر الهيئة، لقاءين منفصلين مع كل من سفير الجمهورية التركية لدى الأردن يعقوب جايماز أوغلو، وسفير اليابان لدى المملكة أساري هيديكي.

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واطلع السفيران، خلال جولة في مرافق الهيئة، على الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين، والتي تشمل الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى برامج التدريب والتمكين التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع.



وأكد سمو الأمير مرعد، أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمصابين العسكريين والاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات التأهيل والرعاية.



من جانبهما، أشاد السفيران بالمستوى المتقدم للخدمات التي تقدمها الهيئة، وبالنهج الإنساني الذي تتبعه المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المصابين العسكريين، مثمنين الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.



وفي ختام الزيارتين، دون السفيران كلمتيهما في سجل الزوار، معربين عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الهيئة في خدمة المصابين العسكريين، ومتمنيين لها دوام التقدم والنجاح.